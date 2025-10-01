Флотилията, превозваща хуманитарна помощ за Ивицата Газа, съобщи, че израелските сили спират последния ѝ опит да достигне до палестинската територия, предаде АФП. Флотилията Global Sumud – около 45 плавателни съда с активисти и политици, включително шведската екоактивистка Грета Тунберг – отплава от Испания миналия месец с цел да прекъсне израелската блокада на Газа, където ООН съобщава за настъпване на глад.

„Военните кораби се придвижват, за да пресрещнат флотилията – остават само 81 морски мили до Газа“, се посочва в изявление на магребския контингент на Global Sumud Flotilla.

Кораби на Глобалната флотилия Сумуд, пътуващи към Газа, са атакувани с дронове

Френският политик Мари Мезмьор и френско-палестинският евродепутат Рима Хасан също съобщиха, че техните кораби са били пресрещнати. Френският външен министър Жан-Ноел Баро публикува в X, че израелските власти „в момента се качват на флотилията“.

По-рано израелската флота предупреди флотилията да не влиза във водите, попадащи под блокадата.

„Израелската флота се свърза с флотилията и поиска да промени курса си“, се посочва в изявление на външното министерство на Израел. „Израел информира флотилията, че се приближава към активна бойна зона и нарушава законна морска блокада“, добавиха от дипломатическото ведомство.

Испания и Италия, които изпратиха морски ескорт, призоваха корабите да спрат, преди да навлязат в обявената от Израел изключителна зона край Газа. След 10-дневен престой в Тунис, където организаторите съобщиха за две атаки с дронове, флотилията поднови пътуването си на 15 септември.

Един от основните кораби, Alma, бил „агресивно обграден от израелски военен кораб“, съобщи групата, преди друг плавателен съд, Sirius, да бъде подложен на „подобни тормозещи маневри“.

Редактор: Дарина Методиева