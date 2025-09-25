Активисти от Global Sumud Flotilla (Глобалната флотилия Сумуд), които се опитват да пробият блокадата на Газа от Израел, заявиха в сряда, че някои от лодките им са били атакувани от дронове южно от Гърция. Това накара Испания и Италия да изпратят военноморски кораби за евентуални спасителни операции.

Глобалната флотилия Сумуд заяви, че е била атакувана през нощта от неидентифицирани дронове, а комуникацията е била заглушена. От организацията заявиха още, че „най-малко 13 експлозии“ са били чути на и около няколко лодки на флотилията, докато дронове или самолети са хвърляли „неидентифицирани обекти“ върху най-малко 10 лодки.

Кой признава и кой не признава Държавата Палестина

Няма съобщения за жертви, но има щети по плавателните съдове и нарушаване на комуникациите, добавя се в съобщението. Активисти публикуваха кратко видео, показващо нещо, което изглежда като експлозия на или близо до един от плавателните съдове. Гръцката брегова охрана не съобщи за никакви сигнали за бедствие.

Израелските военни все още не са отговорили на въпросите относно нападението.

Израелското външно министерство обвини организаторите, че са свързани с "Хамас", обвинение, което организаторите отхвърлят. Израел предложи активистите да разтоварят помощта си в израелското пристанище Ашкелон, за да бъде транспортирана до Газа, заявявайки че няма да приеме никакво нарушение на блокадата си.

► Целта на Глобалната флотилия Сумуд

Организаторите казват, че флотилията в момента включва 52 предимно малки кораба, на които има активисти от десетки страни. Те превозват символично количество хуманитарна помощ, главно храна и лекарства, за палестинците в обсадения анклав Газа.

23-месечната война доведе до хуманитарна катастрофа на територията, голяма част от която е срината до основи. Водещият световен експерт по продоволствената криза обяви глад в най-големия град в Газа.

Активистите се надяват, че действията им ще привлекат вниманието към тежкото положение на палестинците. Те казват, че флотилията е най-големият опит досега за пробив на морската блокада на Израел над Ивицата Газа, която вече продължава 18 години, много преди настоящата война там.

Нетаняху: Създаването на палестинска държава застрашава оцеляването на Тел Авив

Израел твърди, че блокадата е необходима, за да се предотврати вносът на оръжия от "Хамас", докато критиците я смятат за колективно наказание.

Основните кораби на Флотилията отплаваха от Испания на 1 септември, насочвайки се на изток през Средиземно море, като по пътя към тях се присъединиха лодки от други страни.

Флотилията включва по-големи кораби, които осигуряват поддръжка и провизии за по-малки лодки.

Снимка: АП, БТА

Сред участниците са известни личности като шведската климатична активистка Грета Тунберг и бившата кметица на Барселона Ада Колау, както и членове на италианския парламент и Европейския парламент. Организаторите твърдят, че делегати от 46 държави са се ангажирали да участват, като сред активистите са военни ветерани, лекари, духовници и адвокати.

По-голямата част от флотилията плаваше в четвъртък южно от гръцкия остров Крит, насочвайки се на изток. Организаторите заявиха, че очакват да достигнат района на Газа в рамките на една седмица.

► Международна реакция

„Испанското правителство настоява да се спазва международното право и да се зачита правото на нашите граждани да плават безопасно в Средиземно море“, заяви испанският премиер Педро Санчес.

В четвъртък в парламента италианският министър на отбраната Гуидо Кросето заяви, че правителството му осъжда остро атаката с дронове и заяви, че „действия от този тип, извършени срещу цивилни кораби в открито море, са напълно неприемливи“.

Говорителят на Службата на ООН за правата на човека Тамеен Ал-Кийтан призова за разследване.

Европейският съюз отправи предупреждение. „Свободата на корабоплаване съгласно международното право трябва да бъде спазена“, каза Ева Хрнцирова, говорител на Европейската комисия.

► Минали опити за пробиване на израелската блокада на Газа

Това не е първият път, когато активисти, опитващи се да пробият блокадата на Газа от Израел, са подложени на нападения, сочи АП

Друг кораб заяви, че е бил атакуван от дронове през май в международни води край Малта. Сухопътен конвой, пътуващ през Северна Африка, също се е опитал да достигне границата, но е бил блокиран от силите за сигурност, които са в съюз с Египет, в Източна Либия.

През 2010 г. израелски командоси нападнаха „Мави Мармара“, кораб, участващ във флотилия с помощи, опитваща се да пробие морската блокада на Газа. Девет турски граждани и един турско-американец на борда бяха убити.

Редактор: Цветина Петрова