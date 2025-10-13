Серия от награди за българския късометражен филм „Божоле” на едни от престижните кино фестивали в Америка и Европа.

Само през последните 7 дни лентата беше удостоена с титлата за най-добър романтичен филм и за най-добър филм в категория драма.

Едно писмо, което слага точка на отношенията между двама души. И едно признание за тъжният край на един човешки живот. Историята е разказана от режисьора Ирена Даскалова във филма й „Божоле”. Името идва неслучайно.

„Божолето е младо вино, което излиза в края на годината, когато всичко утихва, когато идва края на годината и това е една метафора на историята, която разказвам”, разказва Даскалова.

И както хубавото вино, така и филмът й изглежда с времето впечатлява все повече от кино критиците по целия свят. Така само за 2 седмица проектът изненадва с нови официални селекции и с две награди.

„Първата награда дойде от Берлин за най-добър романтичен късометражен филм и вчера сутринта дойде новината за статуетката в Канзас сити”, посочва режисьорът.

Наградата от Universal film fest получава Иво Иванов, който представлява продукцията.



„От 3000 кандидата, 49 филма са попаднали на този фестивал. И от тези 49 „Божоле” спечели голямата награда за драма", казва Иванов.

В една от главните роли влиза актьорът Дарин Ангелов.



„Ние с Росен Даскалов, с оператора и продуцент на филма се познаваме от много години. Още от моите студентски години сме работили заедно. С негова прекрасна Ирена Даскалова са писали немалко идеи и са ги развивали. И конкретно за тази ми се обади Тичъра, както е прякора на оператора и продуцент. Той ми каза - Дарко, писали сме го специално за теб”, разказа Ангелов.

Сега режисьорът Ирена Даскалова работи по нов късометражен игрален филм и по сценарий за първия си дебютен пълнометражен игрален филм.