Продължава кризата с боклука в столицата. Общината обмисля и вариант за договор с турската фирма, чиито камиони изгоряха, по време на обществената поръчка.



Продължава и набирането на работници, които да се включат в почистването на кварталите "Люлин" и "Красно село", уверяват местните власти.

Кризата с боклука в София: Затворници и доброволци се включиха в почистването

Редактор: Станимира Шикова