Обмисля се и вариант за договор с турската фирма, чиито камиони изгоряха
Продължава кризата с боклука в столицата. Общината обмисля и вариант за договор с турската фирма, чиито камиони изгоряха, по време на обществената поръчка.
Продължава и набирането на работници, които да се включат в почистването на кварталите "Люлин" и "Красно село", уверяват местните власти.
Редактор: Станимира Шикова
