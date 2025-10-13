„Няма смисъл да лепим стикери по стъклата на колите. Край с това”. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, който е на посещение във Варна. По думите му след премахването на лепенките за винетки, сега идва ред и тези за технически преглед да станат електронни.

„Текстовете бяха пуснати за обществено обсъждане. След като обработим всички становища, предстои те да бъдат подписани от мен и да влязат в сила”, посочи транспортният министър. Караджов обясни, че камерите ще засичат регистрационните номера на колите и от база данни ще виждат информация за екокатегорията им и минали ли да технически преглед. „Няма смисъл от лепене на стикери, край с това. Защо да купуваме четци, при положение, че и сега има само два и те са в Столичната община”, каза още ресорният министър.

ВАС обяви за незаконни екостикерите на автомобилите

Той коментира спасителната операция заради потъващ кораб близо до българското Черноморие в неделя. „Корабът превозвал гипс на торби за пристанище Черноморск. Плавателният съд претърпял крен – бил е разхерметизиран, но пробойната не била причинена от външен източник. Моряците опитали със собствени сили да овладеят ситуацията”, посочи вицепремиерът.

Караджов обясни как протекла спасителната операция? „Веднага нашата служба по издирване и спасяване е поела своите ангажименти. Подадени са сигнали и до българския център за търсене и спасяване, и до румънския. От тук излита хеликоптер на военните, който пръв пристига до рафтовете. Тръгват и два катера – един от българска страна и един от румънска. След като хеликоптерът подпомага турски изследователски кораб, който се намирал в близост, да привърже рафтовете към него, катерите са отзовани”, каза транспортният министър.

Припомняме, че в неделя на около 140 морски мили източно от Варна потъна плаващият под флага на Камерун кораб EILEEN. Товарният кораб бил с пробойна в борда и постъпваща вода. Екипажът, съставен от 10 украинци, напуснал кораба с два спасителни плота. Моряците били спасени.

Кораб, плаващ под камерунски флаг, потъна на 140 морски мили от Варна

На въпрос ще бъде ли закупен скоро спасителен кораб, вицепремиерът отговори, че финансовата ситуация е трудна и не вижда възможност в проектобюджета да се намерят средства за такава инвестиция.

По-късно през деня Караджов ще вземе участие в Годишна среща на местните власти в к.к. Албена. В рамките на панела „Инвестиции с бъдеще – възможности за растеж и устойчивост“ той ще представи политиките за развитие и управление на държавна и общинска инфраструктура чрез концесии и публично-частно партньорство.

Редактор: Калина Петкова