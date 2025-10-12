На около 140 морски мили източно от Варна - в Черно море, е потънал плаващият под флага на Камерун кораб EILEEN, съобщават от Maritime.bg .

В 13.14 часа в неделя е получен сигнал в Морския спасителен координационен център (МСКЦ) – Варна за товарен кораб с пробойна в борда и постъпваща вода. Корабът EILEEN плава под камерунски флаг и се намира в българския морски район за търсене и спасяване, на около 140 морски мили източно от Варна. Екипажът, съставен от 10 украински моряци, е напуснал кораба с два спасителни плота. Незабавно след получаване на сигнала, МСКЦ започна спасителна операция, посочват от Министерството на транспорта и съобщенията.

По първоначална информация плавателният съд е получил крен (се е наклонил) и екипажът не може самостоятелно да овладее ситуацията.



МСКЦ – Варна е предприел незабавни действия за изпращане на спасителни средства към мястото на инцидента. Към района са насочени граничен катер от България, плавателен съд от Румъния, спомагателен кораб от Турция, намиращ се в близост, както и хеликоптер от Военноморските сили на България. Бедстващите моряци са качени на борда на турския плавателен съд.

Редактор: Станимира Шикова