С 2 лева е поевтиняла потребителката кошница за седмица. 95 лева е нейната стойност в момента на база на цени на едро на основни продукти. Това отчетоха от Държавната комисия по стокови борси и тържища.

На международните пазари се стабилизират цените на какаото и кафето, което ще доведе до промоции и спиране на ръста на цените на сладки продукти.

Стойността на потребителската кошница - без промяна през изминалата седмица

"Имаме намаление на цената на потребителската колница от 97 на 95 лева. Това се дължи на разликата в цената на банана (стока за наблюдение) и прасковата, която излиза извън сезон. Като цяло наблюдаваме стабилен балансиран пазар с нормални пазарни взаимодействия. Все още не сме влезли в есенния период, характерен с малко повече напрежение, когато се намалява стоката", каза председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов.