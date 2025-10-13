Снимка: iStock
Транспортният министър: Край с лепенето на стикери по стъклата на колите, няма смисъл
"Хамас" освободи всички живи израелски заложници, сред тях - и мъжът с българско гражданство
Собственик на жилище в "Негреско": Това е ваканционна сграда, категорично не е хотел
Адвокат на Благомир Коцев: Показанията на анонимния свидетел не уличават клиента ми
Световни лидери се събират в Египет за срещата, посветена на края на войната в Газа
„Топлофикация София“ ревизира графика за ремонти в "Дружба 2"
На международните пазари се стабилизират цените на какаото и кафето
С 2 лева е поевтиняла потребителката кошница за седмица. 95 лева е нейната стойност в момента на база на цени на едро на основни продукти. Това отчетоха от Държавната комисия по стокови борси и тържища.
На международните пазари се стабилизират цените на какаото и кафето, което ще доведе до промоции и спиране на ръста на цените на сладки продукти.
Стойността на потребителската кошница - без промяна през изминалата седмица
"Имаме намаление на цената на потребителската колница от 97 на 95 лева. Това се дължи на разликата в цената на банана (стока за наблюдение) и прасковата, която излиза извън сезон. Като цяло наблюдаваме стабилен балансиран пазар с нормални пазарни взаимодействия. Все още не сме влезли в есенния период, характерен с малко повече напрежение, когато се намалява стоката", каза председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов.
