Изхвърлянето на битови, производствени или строителни отпадъци в големи количества на неразрешени места да се счита за престъпление, което ще се наказва с лишаване от свобода и с глоба. Това предлага Министерството на правосъдието (МП) с изготвени промени в Наказателния кодекс, които допълват съществуващи норми, съобщиха от ведомството.

Ангажиментът за криминализирането беше публично оповестен от министър Георги Георгиев миналата седмица и обявен от премиера Росен Желязков в неделя, по време на среща с НСОРБ, където предложението е получило огромна подкрепа.

В момента наказателният ред обхваща само субекти, които имат задължения по управлението на отпадъци. А изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места сега е само административно нарушение, което се наказва с глоба от 300 до 1000 лв. за физически лица и от 1400 до 4000 лв. за юридически лица.

МП предлага изхвърлянето на големи количества отпадъци извън депата, с което се създава опасност за живота и здравето на хората и причинява немаловажни вреди за природата, да се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба от 5000 до 30 000 лв.

Редактор: Дарина Методиева