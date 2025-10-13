Инфлацията и дефицитът няма да създадат трусове при влизането ни в еврозоната. Това каза в ефира на “Пресечна точка” зам.-министърът на финансите Методи Методиев.

Той обясни, че еврото само по себе си не е ценоопределящ фактор и не играе основна роля в това да се покачват или намаляват цените. “Към момента Министерството на финансите е в процес на разработка на своята макроикономическа прогноза. Това, което може да се каже към този момент, е че няма да имаме сериозни катаклизми и изменения”.

“Инфлацията ще бъде по-висока от средната, която е за еврозоната, но очакваме по хармонизирания индекс на потребителските цени тя да бъде около 3,5 до 3,6%. Очакваме да има едно леко повишение, но то няма да бъде драматично. За следващата година числата, които разглеждаме, също са в този диапазон”, обясни Методиев.

Според зам.-министъра на финансите фискалната политика на България трябда да продължи да бъде такава, каквато е била през последните 15 години - консервативна и предвидима, за да задържим дефицита в рамките на 3%. “Може и да го намалим”, допълни той.

Методиев сподели, че вдигането на данъци не е неизбежно. “Никой в правителството не води този дебат. Смятам, че фискалната рамка може да се запази устойчива и без да се вдигат данъци”.

“Със сигурност много погледи ще бъдат насочени към бъдещия и този бюджет. Ясно е, че има известно напрежение по линия на разходната част. Ролята на политическия елит е рамката на бюджета да бъде направена така, че да бъдат спазени всички критерии. Важно е средносрочно в България да продължим да правим реформи и да освободим по-голяма част от бюджета за инвестиция. Тя води до по-голям икономически растеж и до повече приходи в бюджета”, обясни той.

Според Методиев е редно, когато редица сектори в икономиката през последните години са били декапитализирани, сега част от тях да бъдат капитализирани отново.

“Правителството полага всички усилия да адресира и това забавяне, което се беше случило с Плана за възстановяване и устойчивост. Именно оттам ще дойдат голяма част от инвестициите и реформите. Те са основата за един по-устойчив и по-висок икономически растеж, защото еврозоната ще ни даде този потенциал и възможност България да повиши своето икономическо развитие. Но трябва заедно да работим за това с политиките, които реализираме”, смята той.

