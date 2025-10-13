Между България и Германия стоят много силни връзки. Обединени сме в посока разширяване на ЕС със Западните Балкани, Молдова и Украйна. Това заяви българският външен министър Георг Георгиев след срещата си с германския си колега Йохан Вадефул.

"Това посещение показва близките отношение между двете държави в тези интензивни и сложни времена. Между България и Германия стоят много силни връзки", добави той.

Коридор 8 е изключително съществен. Той е основната връзка между Черно и Адриатическо море за НАТО.

Георгиев посочи, че и български гражданин е бил освободен от "Хамас", в рамките на мирното споразумение с Израел.

България иска да привлече вниманието към Черно море, продължи Георгиев, визирайки значението на региона в условията на руската агресия срещу Украйна.

Снимка: БГНЕС

Германия помага българската позиция да бъде чувана в Европа, подчерта той. "Сделката с Рейнментал е знак за нашето партньорство."

"Кандидатите за членство в ЕС трябва да спазват критериите и условията, с които сами са се съгласили. Трябва да се поддържа дух на добросъседство и да се спазват международните спогодби. Тук нямаме никакво разминаване, че западната ни съседка трябва да направи първа стъпка с промяната на конституцията.

"Черноморският регион е изключително важен за Германия. Подкрепяме евроинтеграцията на Западните Балкани, Молдова и Украйна - стъпка по стъпка, но в рамките на критериите за присъединяване. Самият ЕС трябва да е готов за разширяването", заяви Вадефул след срещата.

"Трябва да обърнем внимание на случващото се навсякъде в Европа - кибератаки, саботажи, дронове. Германия и България са истински партньори в областта на сигурността. Искаме да задълбочим това сътрудничество. Трябва да се увеличи натиска върху Москва и в подкрепа на Украйна, за да стане по-силна", каза Вадефул.

Снимка: БГНЕС

Дипломатът подчерта, че енергетиката на Европа трябва да бъде независима от Русия.

"Искаме да се застъпим заедно за разширяването на Европейския съюз, но и да бъдем способни по отношение на отбраната и икономическата сигурност. В лицето на България имаме прекрасен партньор.", продължи той.

Той благодари, че българското правителство инвестира сериозно в отбраната. Отбеляза и успеха при постигането на мир в Ивицата Газа и освобождаването на заложниците.

Редактор: Ивайла Митева