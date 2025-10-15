След изявлението на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов не закъсняха изявленията, коментарите и критиките към управляващото мнозинство. Какъв е пътят оттук нататък? Депутатът от „Продължаваме промяната- Демократична България” Людмила Илиева представи тезата, че е невъзможно в демократична държава депутатът Бойко Борисов да разпорежда на премиера Росен Желязков какво поведение да има. Тя отбеляза, че в момента не работи парламентът, а Министерският съвет отменя заседания. В предаването „Денят на живо” тя нарече ситуацията прецедент и допълни, че въпросът „Кой кара влака” е съвсем уместен.

Депутатът припомни, че от нейната формация са имали червена линия – да се изолира Делян Пеевски, но Борисов е взел решението да управлява с него. Илиева е на мнение, че малките коалиционни партньори биха направили ред от компромиси, защото са изправени до стената. Тя допълни, че „доста отдавна интересите на „Ново начало” са определящи за решенията на властта".

НС – без кворум, депутатите – с коментари за стабилността на управлението

Според Людмила Илиева не е важно дали управляващите се готвят за избори, защото е важно да се задвижи бюджетната процедура. Тя обясни, че управляващите са проявили неразумно отношение към харчовете, а трябва да има баланс между приходите и разходите, защото бюджетът е основата на политическото управление. Политикът подчерта, че отговорността е голяма, а нищо не се предприема. „Да видим как ще се справят с хаоса, който сътвориха. Ако не се справят, разпускането на правителството е удобно извинение”, каза Людмила Илиева.

По отношение с атаката към председателя на Народното събрание Наталия Киселова, нейната формация има собствени мотиви за нейното отстраняване. По отношение на избора на председател на ДАНС Илиева застъпи тезата, че изборът за тази длъжност трябва да бъде споделен между Президентството и Министерския съвет, но кандидатите трябва да бъдат изслушвани от Народното събрание.

За Комисията за противодействие на корупцията Илиева заяви, че ще се гласува за нейното закриване.

