Всички политици трябва да се откажат от служебните си автомобили. За президента, председателя на Народното събрание и премиера това не трябва да важи. Те трябва да бъдат охранявани от НСО. Но всички останали, особено депутатите – използват толкова много автомобили и шофьори, че могат да сформират рота и половина. Тези хора спокойно могат да бъдат пренасочени към армията, например.

Това коментира съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по повод решението на държавния глава от 20 октомври да пътува с личния си автомобил "в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти". Припомняме, че в началото на октомври парламентът реши автомобилите на Националната служба за охрана (НСО) да не превозват администрацията на президентската институция.

По думите на Мирчев в Народното събрание, по министерствата и общините – всеки втори е със служебен шофьор, с кметове и заместник-кметове. "Това не е нормално. Затова нека повече хора последват примера на президента и се откажат от служебните си коли и шофьори. Така ще бъдат по-ефективни в работата си. Аз лично ходя на работа с личния си автомобил или с градския транспорт", подчерта той.

По повод липсата на кворум в НС той беше категоричен:"Ние кворум имаме, защото бяхме там. Бойко Борисов няма кворум – човекът, който е част от управляващото мнозинство".

И допълни: "Трябва ясно да се каже кой носи отговорност депутатите да не идват на работа – Борисов и Делян Пеевски. Двамата ги нямаше в залата. Пеевски идва в НС, но не влиза в пленарната зала, не се регистрира, не участва в заседанията. Това не е поведение на депутат, който работи. Депутатът трябва да влезе в залата, да се регистрира и да участва в дебатите, не просто да стои две минути и да излезе".

Другият съпредседател на политическата формация Божидар Божанов коментира въпроса дали очаква председателят на НС да подаде оставка? "Ние вече сме заявили ясно нашата позиция. Оттеглили сме отдавна доверието си от председателя на парламента още преди месец. Каквото сме могли - сме го направили", подчерта той.

