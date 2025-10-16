„Пак плаче, но този път от щастие” - сатира, която разсмива и натъжава едновременно. Петима пътници чакат влак, който никога не идва, а в чакалнята се оглеждаме в самите себе си. За Явор Борисов това е първа изява като режисьор, а постановката може да гледате на 22 октомври в Сатиричния театър.

„Става въпрос за една балканска пиеса — много близка до нас, така да се каже, в нашата кръв. Действието се развива на една гара. Там се срещат двама непознати, след това идват още и още, и още, и се завихря една вихрушка от страсти, емоции, бой и сръбска музика”, разказа актьорът Божидар Мицев.

„Има веселба, но има и своите малко тъжни моменти, които ни карат да се замислим върху важни теми, които ни вълнуват. Една от тях, например, е това, че сме свикнали в последно време да приемаме за нормални неща, които всъщност не са нормални. Пиесата поставя и още много различни сериозни теми, пречупени през смешното и трагичното”, разказа актрисата Лана Гекова.

„Това, което аз открих, е темата за човека и какви сме ние, как неси признаваме и го прикриваме пред хората и колко жестоки можем да бъдем — това е нещо, което ме вълнува, и според мен е много добре изведено в пиесата. Също така — какви бихме могли да бъдем, ако се грижим един за друг. Много често не си го признаваме”, коментира актрисата Полин Лалова.