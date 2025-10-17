В следващите дни времето ще се определя от циклони в Средиземноморието. След тях ранните прогнози допускат период без валежи и с температури над обичайните нива – така нареченото „циганско“ (сиромашко) лято.

Петъкът ще е преобладаващо облачен, с минимални слънчеви разкъсвания. Валежите се очаква да започнат в часовете след обяд и ще са от дъжд – първо в западните райони и планините, а до края на светлата част на денонощието - и в Централна България.

Прогноза за времето (17.10.2025 - сутрешна)

През нощта и призори в събота ще вали с прекъсвания в планините, в централните и източните части на страната. Следобед локални, по-интензивни извалявания ще има в Стара планина, на места край морето и в планините на Южна България. С понижението на температурите за кратко ще превали и сняг, но само по най-високите върхове.

В неделя облаците ще се разкъсат, с локални валежи през деня в Рило-Родопската област и на изолирани места в североизтока.

Дневните температури до края на седмицата ще се колебаят в интервала 12–17 градуса. Сутрините ще са студени, но слани не се очакват. Такива ще има в дните около 20–21 октомври.

В средата на идната седмица облачността ще е по-динамична, но с оскъдни превалявания. Според ранните прогнози от 23 октомври нататък ще започне по-сух период. Сутрините ще са с мъгли в ниските райони и с температури между 8 и 13 градуса, а следобедите – с минимална облачност и показания на термометрите около, а на места и над 25 градуса.

Първата половина на октомври се оказа изключително дъждовна за по-голямата част от страната, показват данните, представени от климатолога Симеон Матев в предаването "Здравей, България". В района на Бургас падналите валежи са 780% от месечната норма, или близо 8 пъти повече от обичайното. В София, за първите 10 дни на месеца, са паднали валежи, равняващи се на три месечни норми (306%). Матев отбеляза, че с изключение на бедствените райони по Черноморието, тези валежи са били „изключително нужни и полезни“ за земеделските почви.

Дъждът беше придружен и от по-студено от обичайното време, особено в Югозападна България. На връх Мусала температурната аномалия е -3.3°C под нормата, а в София - близо 2 градуса по-студено.

Очаква се обаче рязък обрат във времето. След леки превалявания днес следобед и утре, които ще са в рамките на 10-15 л/кв.м, от вторник започва трайно затопляне. Температурите ще тръгнат нагоре и ще се окажат над нормата за периода.

Този топъл период, известен като „циганско лято“, вероятно ще продължи до около 28-29 октомври, когато се очаква да бъде прекратен с ново застудяване.