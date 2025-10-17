Комисията за защита на потребителите е наложила глоби от по 30 000 лева на 70 търговски дружества, които не са подали информация за цените на стоките си към държавния портал „Колко струва“. Това обяви в студиото на „Здравей, България” временно изпълняващият длъжността председател на КЗП Александър Колячев. Той беше категоричен, че комисията ще е безкомпромисна и ще продължи да налага санкции за всеки ден, в който търговците не изпълняват задължението си.

Задължението за подаване на ежедневна информация към сайта „Колко струва“ важи за търговци с годишен оборот над 10 млн. лева. „Малка част от тези дружества, за щастие, не спазиха периода, в който трябваше да започнат да подават данни, и това е причината да им наложим санкции“, обясни Колячев. Той уточни, че докато минималната глоба е 10 000 лв., на 70-те нарушители е наложена санкция от по 30 000 лв., като при повторно нарушение тя може да достигне 200 000 лв. „Ние сме безкомпромисни и ще продължим да глобяваме. Всеки ден, в който установим такова нарушение, ще бъдат налагани санкции“, заяви той.

С по 30 000 лв.: КЗП глоби 70 търговци, не предоставили информация за цените

Анкета на NOVA сред потребителите показва, че повечето от тях не използват онлайн портала, а някои дори не са чували за него. Преобладаващото мнение е, че цените на всички основни стоки се покачват. Потребители споделят, че усещат поскъпване при пилешкото месо, зеленчуците, колбасите, брашното и олиото. Част от хората са скептични към ползата от сайта, като смятат, че това е просто „да се отчете дейност“.

Александър Колячев разясни, че КЗП няма правомощия да контролира размера на търговските надценки. „Категоричният отговор е, че нямаме такава възможност. Може би този въпрос е по-подходящ за Комисията за защита на конкуренцията, която знам, че в момента извършва секторни анализи“, каза той.

Колячев посъветва потребителите как да се борят със сивия сектор при услугите. „Потребителите нека да си изискват касови бележки и фактури от изпълнителите. Тогава няма да има такъв сив сектор или той ще намалее много по-сериозно“, заяви той.

Председателят на КЗП коментира и възможността за връщане на хранителни стоки, ако потребителят се е объркал с цената на касата. „За съжаление, в повечето случаи хранителни продукти, които биха могли да бъдат манипулирани, не може да се връщат. Затова потребителите трябва да са изключително внимателни при гледането на цените“, обясни той.

Колячев уточни, че списъкът със 101 стоки в сайта „Колко струва“ е динамичен и може да бъде променян според нуждите на потребителите. За сигнали гражданите могат да използват националния телефон, както и мобилното приложение на КЗП, където могат да прикачват и снимки.