Комисията за защита на потребителите прие решение за налагане на санкции на търговци, които не изпълняват задължението си по Закона за въвеждане на еврото да публикуват на своите интернет страници цените на стоките или да ги предоставят на КЗП чрез портала „Колко струва“.

Размерът на всяка една от санкциите е 30 000 лева, информира комисията и подчертават, че е съобразена тежестта на нарушенията и общественият интерес. По закон предвидимият минимум е санкция от 10 000 лв., а максималният - 100 000 лева.

КЗП установи 83 нарушения на Закона за въвеждането на еврото

След изтичането на преходния период на 8 октомври 2025 г., когато КЗП отправяше само предупреждения, бяха извършени масови проверки на търговци на 9 октомври 2025 г., а резултатите показаха, че 70 от търговците не предоставят изискуемата информация. Към настоящия момент след предприетите действия от КЗП, 30 от тези 70 търговци вече предоставят изискуемата информация, което не отменя санкционирането им за периода, в който не са подавали данни за цените.

Комисията е категорична, че задължението за ежедневното подаване на данни за цените е в сила от 11 август 2025 г., и напомня, че проверки продължават, а санкциите ще се прилагат последователно.

