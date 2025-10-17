Снимка: iStock
Превозното средство е без регистрационни номера
28-годишен мотоциклетист е загинал при катастрофа на изхода на сливенското село Боринци, съобщиха от полицията. Инцидентът станал в 17:53 ч. на 16 октомври. Мъжът загубил контрол и се ударил в крайпътен стълб.
Пристигналият на място медицински екип е установил смъртта на водача.
Мотоциклетът е без регистрационни номера. По случая се води разследване.Редактор: Дарина Методиева
Източник: ОДМВР - Сливен
