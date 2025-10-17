28-годишен мотоциклетист е загинал при катастрофа на изхода на сливенското село Боринци, съобщиха от полицията. Инцидентът станал в 17:53 ч. на 16 октомври. Мъжът загубил контрол и се ударил в крайпътен стълб.

Пристигналият на място медицински екип е установил смъртта на водача.

Мотоциклетът е без регистрационни номера. По случая се води разследване.

