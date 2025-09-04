Мотоциклетист загина при катастрофа в Казанлък. Сигналът за пътнотранспортното произшествие е получен малко след 15:30 часа.

Инцидентът е станал на булевард "23-ти пехотен Шипченски полк" в града, където водачка на лек автомобил, при опит за маневриране и обратен завой, преминава двойна непрекъсната линия на пътя. В този момент преминаващ в близост мотоциклет се блъска в лекия автомобил. Водачът на мотора е загинал на място.

На 24-годишната жена, управлявала автомобила, е направен тест за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.

Към 16:00 часа движението по булеварда се регулира от полицейски екипи.