Пробите за алкохол и наркотици на водача на тежкотоварния автомобил са отрицателни
26-годишен мотоциклетист загина след удар в бетоновоз в Пловдивско, съобщиха от полицията.Инцидентът е станал на 3 септември на пътя между селата Марково и Гълъбово, предаде DarikNews.
Мотоциклетист е с опасност за живота след катастрофа в Шуменско
Шофьорът на тежкотоварния автомобил е тестван за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни.
По случая се води разследване.Редактор: Дарина Методиева
Източник: DarikNews
