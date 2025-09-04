26-годишен мотоциклетист загина след удар в бетоновоз в Пловдивско, съобщиха от полицията.Инцидентът е станал на 3 септември на пътя между селата Марково и Гълъбово, предаде DarikNews .

Шофьорът на тежкотоварния автомобил е тестван за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни.

По случая се води разследване.

Редактор: Дарина Методиева