"Управлението е счупено, Министерският съвет е счупет, парламентът е счупен. Дори да се залепи по някакъв начин - не може управлението на една държава да се крепи на волята на 4-5 купени "независими" народни прдставители. Смятам, че най-доброто решение за България е да отидем на избори". Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, коментирайки липсата на кворум в парламента за трети пореден ден и въпроса има ли политическа криза в страната на фона на призивите за преформатиране на кабинета.

"Ние сме в политическа криза още от 2021 г. Дори аз самият понякога вече не помня колко пъти сме ходили на избори. Това, че в момента има някаква временна, привидна стабилност, не означава, че сме излезли от кризата. Напротив – това е само временен етап. Всички ясно виждаме, че ГЕРБ и ДПС – двете основни клиентелистки формации в центъра на българския политически живот – са се прегърнали в една смъртоносна хватка. Те не могат една без друга. Но това няма как да продължи вечно", подчерта той.

Пеевски: Избори няма да има, Радев трябва да знае, че купонът се отменя

По думите му ГЕРБ не може да се примири "с ролята на втора цигулка, каквато очевидно в момента е". Костадинов даде пример - структурите на партията по места искала избори, защото отчаяно се опитвали да се "отърват от тежката сянка на Пеевски".

"Това го виждаме на терен – от отзивите при срещите с партийния актив, които Борисов, незнайно защо, нарича „срещи с хората“. А това са неговите партийни членове – и то, между другото, доста малко са останали", категоричен е лидерът на "Възраждане".

Костадинов очерта двата хода, които според него има пред себе си Борисов - да отиде на избори, за да запази поне част от партията си. "Другият е - да отиде на гости на Ахмед Доган и двамата да играят на сантасе", заяви той.

