Хора с увреждания от цялата страна излязоха на протест срещу нови регламенти за подновяването на шофьорските им книжки. Срокът им на валидност е намален от 10 на 5 години, а процедурата по издаването им е бавна и понякога отнема месеци. Протестът днес беше пред Транспортната болница в Пловдив, където е Специализираната комисия за Южна България.

Павел Савов от 25 години е прикован на инвалидна количка след катастрофа. Получава експертиза от ТЕЛК, която определя, че работоспособността му е намалена, но може да шофира. Книжката му изтекла наскоро и е подновил, но срокът на новата е 5 години.

“С промените в Закона за личните документи имаме право до 10 години при положение, че няма промяна в състоянието или заболяването не е дегенеративно, но практика е да се дават най-много 5 години. Защо? Никой не ни казва. Има хора, които примерно след скандали или по друг начин им дават книжки за 10 години”, коментира Павел Савов.

Някои дори са орязани с повече.

“И по 1-2 години дават на хора и ги принуждават да се откажат да карат автомобил”, сподели Васил Притропов.

“Абсурд е, че в София глухите получават книжки за 10 години, а в Пловдив за 5 години. Наредбата е една и съща и за всички би трябвало законът да е еднакъв”, смята Костадинка Узунова.

Протестиращите казаха още, че начинът по който работят в момента, така наречените ТОЛЕК комисии, ги поставя под дискриминационни условия. А много често индивидуалната преценка на лекарите не е базирана на обективни критерии. Такива няма и към всеки конкретен случай се подхожда различно, призна директорът на болницата. По наредба книжки се издават до 10 години за любителите шофьори и до 5 години за професионалните.

“Да излезем извън тези наредби означава да нарушаваме закона и да подлежим включително и на юридическа санкция. Предпоставка е, разбира се, за корупционни практики. И за корупционни практики съм изгонил миналата година очна лекарка, заради 50 лева”, сподели д-р Пламен Павлов, който е директор на Транспортната болница в Пловдив.

Така новите изисквания ги принуждават по-често да минават през специализираните комисии, които са само 4 в цяла България. За да подновят книжките си, запазват час 3 месеца по-рано, а в деня на медицинския преглед се чака цял ден. Подкрепи ги и Автомобилната федерация, според която тези хора не са лоши шофьори.

“Години наред вече държавата меко казано неглижира техните проблеми. Не им помага с много от нещата и ние като федерация опитваме да им дадем шанс да практикуват спорт, да се чувстват живи, да се чувстват дейни”, каза председателят на Автомобилната федерация Калоян Станчев.

След 2 седмици готвят нов протест в София.