Санкции за почти един милион и 200 хиляди лева е наложило националното тол управление на претоварени тирове само за първите два дни, откакто работи новата система. Това написа в профила си в социалната мрежа бившият регионален министър Николай Нанков.

Как тол системата ще засича тежест в движение със сензори за тегло в асфалта?

Според публикацията на 15 октомври има издадени почти 300 електронни фиша на нарушители, а ден по-късно броят им наближава 150. Според закона неизрядните водачи имат 14-дневен срок да платят компенсаторна такса от 1200 лв., за да се анулира електронният фиш. Ако не го направят, ги грози глоба от 3000 лв. за първо нарушение.

Редактор: Габриела Винарова