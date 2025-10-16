Дигитална спецакция срещу претоварените камиони, които нерядко правят коловози в асфалта и опасни тапи по магистралите, когато се изкачват или продължително се изпреварват. Тол системата вече следи камионите за претоварване. Новата функция позволява претегляне по време на движение на всички пътни превозни средства с маса над 3,5 тона. Към момента 10 портални рамки са сертифицирани и са с калибрирани измервателни устройства. Те са разположени на най-натоварените локации в основните транспортни направления.

За констатитираните нарушения чуждестранните водачи на тирове ще бъдат глобени още на територията на страната. "Нарушенията се отразяват моментално в системата. Имаме мобилни екипи, разположени в зоните около граничните пунктове – особено по вътрешните шенгенски граници. Така че, ако даден водач навлезе в България с претоварен камион – преди да напусне страната, той вече ще бъде санкциониран". Това обясни в „Здравей, България” началникът на сектор "Контрол и правоприлагане" в Националното тол управление Красимир Чакъров.

Той подчерта, че сензорите за измерване са вградени директно в асфалта. Контролът се извършва по време на движение – на 10 контролни точки, разположени по основни пътни артерии.

"Ако е български камион, системата го селектира и до края на деня се издава електронен фиш. Ако бъде спрян на място, водачът има право да заплати компенсаторна такса – 1200 лева. Това освобождава от административна отговорност. Иначе, при първо нарушение глобата е 3000 лева, а при повторно – 4000", допълни Чакъров.

По думите му на 14 октомври, когато системата е работела още в тестов режим са засечени 460 нарушения. "На 15 октомври, когато започнахме реален контрол – те бяха 314. Това е спад с 30-33%", заяви той.

