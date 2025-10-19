„Политическото ръководство на Северна Македония в лицето на ВМРО-ДПМНЕ умишлено стоят извън ЕС, защото ако влязат в съюза това ще елиминира възможностите за корупция”. Така разчита действията на управляващите там председателят на Фондация „Македония” Виктор Стоянов. Според него те постоянно търсят повод да не започнат преговори. В предаването „На фокус” той заяви, че те злоупотребяват и показват политическо лицемерие към своите граждани.

„Много хора в РСМ искат страната им да стане нормална държава, защото там нищо не е както трябва. Трагедията в Кочани показа, че нямат и здравеопазване. Пострадалите се лекуваха в 16 държави”, каза Виктор Стоянов. По думите му младите там не виждат бъдещето си в страната и трайно емигрират.

Как протичат изборите за местна власт в РСМ

За провеждащите се местни избори в Северна Македония, Стоянов очаква победа на ВМРО-ДПМНЕ. Той каза, че в момента имат 42 общини от 80, а сега очаква да имат 50 общини.

Той обаче подчерта, че за управлението на страната последната дума имат албанците. Защото, по думите му, те искат своето европейско бъдеще.