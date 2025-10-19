Политическите трусове от тази седмица коментираха в студиото на „На Фокус” Александър Томов, председател на „БСД евролевица” и коалиция „БСП Обединена левица” и Александър Праматарски, председател на „Демократична България”.

Според Томов Наталия Киселова трябва да остане на поста си, за да не се разклати самото управление.

„Първо тези, които смятат, че тя е някакво привнесено явление, бъркат. Тя е част от голямата коалиция. Този парламент е много особен - 9 партии, а тя е царица на това да събира хората”, допълни той.

И определи действията на Борисов от последните дни като „цирк”. Припомняме, че тази седмица лидерът на ГЕРБ постави под въпрос участието на партията в управлението.

„Ако това е вътрешно партийна история, вероятно е имало смисъл. Ще има омекотяване, няма да има изисквания за смяна на министри”, смята Томов.

Плановете за кабинета „Желязков”: Управляващата коалиция трябва да реши дали ще преформатира правителството

„Артистичните заложби и талант на Борисов са неоспорими. Той направи нещо много опасно. Натисна бутона „пауза на държавата”, извади депутатите си от парламента, забрани правителството да прави заседание”, каза от своя страна Праматарски.

Според него лидерът на ГЕРБ не задава политическият дневен ред. „Има нов лидер и той се казва Пеевски. Ако ДПС не бъдат привлечени официално в правителството, Борисов ще продължи да е параван, каквото и да говори”, допълни той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Винарова