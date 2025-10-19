Отбелязваме Световния ден за борба с рака на гърдата. Всеки ден 10 жени в България чуват тежката диагноза. А 25% от всички онкологични заболявания при жените у нас са именно рак на гърдата. Каква трябва да е превенцията разказва стажант-репортерът ни Габриела Стоименова.

Около 3500 жени у нас годишно са диагностицирани със заболяването.

„Беше ми много трудно, когато ми опада косата. Това е най-важното за една жена, но и с това се преборих”, сподели една от онкоболните жени у нас.

Кои са рисковите фактори и причините за развитие на рак на гърдата

Редовното преглеждане и здравословният начин на живот намаляват риска от заболяването, твърдят лекарите.

„Поне веднъж годишно мамологичен преглед. За намаляване на риска вече трябва да се съобразява начинът на хранене, физическата активност, излагането на хормонални продукти”, заяви д-р Александър Герасимов.

Междувременно в последните 4 години Фондация „Рестарт” помага за физическото и психическо възстановяване на хора с онкологични заболявания. Сред факторите, които предизвикват рак на гърдата, са както теглото и начинът на живот, така и генетичният риск и вродени мутации.



Редактор: Габриела Винарова