Столичната община постигна 80% покритие на сметосъбирането в “Люлин” и “Красно село” изцяло по график и обяви, че облекчава, но не отменя напълно временната кризисна организация в двата района. Това се посочва в съобщение на пресцентъра на общината.

“Само за две седмици постигнахме каквото никой не вярваше, че ще успеем - изцяло без да разчитаме на договори да се справим със сметосъбирането в два района. Да, благодарение на помощ отвън, но без изнудване, без извиване на ръце и без това да струва на столичани несправедливо много”, заяви зам.-кметът по екология на Столична община Надежда Бобчева, цитирана от пресцентъра на общината.

Оттам отбелязват още, че е неоценим и приносът на стотиците граждани в целия процес, които предимно през двата уикенда, но и през делничните дни продължават да правят уборки, да събират отпадъци около контейнерите и да извозват отпадъци към временните точки за облекчаване на натоварването.

“Имаме капацитет да покрием 100% от територията, но се случват аварии, хора излизат в болнични, вече им дължим и малко почивка - все стандартни оперативни казуси, за които все още нямаме буфер", допълни Бобчева и отбеляза, че в следващите няколко дни се надяват да компенсират недостатъците на новата организация.

Организацията по сметосъбиране продължава и на 20 октомври. Сутринта в работа ще се включат 4 големи сметосъбиращи камиона. Следобед ще работят 2 големи сметосъбиращи камиона за продължаване на основните маршрути и дочистване.

През целия ден са ангажирани 2 малки камиончета (ИБТ) за обслужване на труднодостъпни места. За работа с едрогабаритни отпадъци на терен ще има 1 товарач с щипка и 1 мултилифт. Един отряд за бърза реакция е в готовност за бърза реакция на критични сигнали. Екипите ще работят по наряди, предоставени от Столичния инспекторат, като приоритет остава възстановяването на стандартното обслужване и на нормалния ритъм на живот за жителите на двата района, посочват от Столична община.

Припомняме, че преди дни Столична община ще тества сметосъбирането по график в „Люлин“ и „Красно село“ през уикенда.

