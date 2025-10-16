Три дни преди края на кризисната организация за извозване на боклука, от Столичното предприятие за третиране на отпадъци са сигурни, че до края на седмицата всичко ще бъде наред. Заявката е нормалното сметосъбиране и извозване от районите „Красно село” и „Люлин” да бъде възстановено.

Все още обаче не е подписан нов договор за проблемните райони. От СПТО посочват, че от петък започват тестовете за постепенно регулярно извозване. Целта – от понеделник вече да няма камари с боклуци. В сряда бяха сложени и камери срещу нарушителите, които изхвърлят едрогабаритни отпадъци в кризисните райони.

Трайчо Трайков: По-скоро кабинетът ще бъде преформатиран, не вярвам да отидем на нови избори

Преди да започне работният ден на Калин Вълчев, в негова спирка се превръщат съседните кофи за боклук в квартал „Борово”. „Всеки ден като пътувам за работа, минавам през едно място за временно събиране. Там оставям част от сметта, за да не се трупа толкова много. Всички сме граждани и трябва да направим нещо, за да помогнем в тази ситуация”, казва доброволецът.

Екипът ни тръгна из единия кризисен район. Натъкна се и на камари с боклуци, и на почистени кофи. Ако боклукът в столичния квартал „Хиподрума” на едни кофи не е извозен и те са препълнени, то отпадъците в други две кофи в столичния квартал „Красно село” са извозени.

В сметоизвозването е включена цялата налична техника на Столичното предприятие за третиране на отпадъци, както и дарените камиони.

„В момента на терен са четири големи сметосъбирачки, две малки камиончета от 4,5 кубика, един малък контейнеровоз до 4-5-7 кубика и два големи мултилифта. От утре започваме да правим опити да бъдат събирани по сектори, да си минават регулярно, да се извозват, а от понеделник вече да сме си влезли в регулярно сметоизвозване”, каза директорът СПТО Николай Савов.

Кризата с боклука в София: Как е организирано сметоизвозването

От предприятието посочват, че не всички кофи за боклук попадат в техните задължения за извозване. „За кошчетата, които хората виждат по спирките и са пълни, район „Красно село” има сключен договор с фирма. Редно е тя да си извърши дейностите с извозването им. Те не са възложени на нас”, посочи Савов.

Докато всички служители са на терен, нуждата от нови кадри стои на дневен ред. Директорът на СПТО не скри, че се натъква на проблем при опит да наеме хора от фирмата, която преди чистеше двата района. „Фирмата, която обслужваше този район, е предупредила своите работници, че не трябва да започват работа при нас, че това е недопустимо, че няма да им изплатят заплатите. Не мога да потвърдя дали това е истина, но го чухме от тях”, заяви Савов.

В писмена позиция до NOVA от въпросната фирма отрекоха подобни твърдения и заявиха, че всички заплати винаги са били плащани навреме.