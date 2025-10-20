Снимка: БГНЕС
Финалните стъпки са "Софекострой" да придобие необходимата техника и човешки ресурс със средствата от отпуснатите девет милиона лева
Сметоизвозването в столичните квартали „Люлин“ и „Красно село“ е почти възстановено до нормалния му ритъм - това обяви заместник-кметът по екологията Надежда Бобчева.
Финалните стъпки са столичното общинско дружество „Софекострой“ да придобие необходимата техника и човешки ресурс с помощта на деветте милиона лева, които Общинският съвет му гласува, и така да поеме сметопочистването на двата района в дългосрочен план.
Карлос Контрера: Кризата с боклука сякаш беше предварително моделирана от СО
"Към настоящия момент можем да кажем, че сме възстановили около 80% от обслужването по график в двата района. В момента това се извършва със собствени усилия. Очакваме в най-скоро време, след окомплектоване на софийското общинско дружество „Софекострой“, да му възложим чрез инхаус процедура изпълнението на дейностите в двата района. Това е дългосрочното решение, което предвиждаме", коментира Надежда Бобчева.Редактор: Мария Барабашка
