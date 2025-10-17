Кризата с боклука сякаш беше предварително моделирана от Столичната община. Това заяви в студиото на „Пресечна точка” столичният общински съветник от ВМРО Карлос Контрера.

„Още през май от ВМРО предупредихме да не се тръгва в тази посока – всичко да бъде на външни изпълнители, а да се укрепи капацитетът на общинската фирма. Това не се случи, разчиташе се на стария модел”, посочи общинският съветник. По думите му все още няма отговор на въпроса кой е написал така процедурата, че СО да е заложник на една поръчка.

Припомняме, че пред декември тази година изтичат договорите за сметопочистването на още четири столични района.

„За три района кандидат въобще няма. Въпросите са твърде много, а отговори няма. Град не се управлява с лозунги”, подчерта Контрера. Според общинския съветник от ВМРО пари в общината има, но няма политика, концепция и организация.

