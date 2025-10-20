В събота младши автоконтрольор Кирил Узунски и полицай Стоян Стоянов от РУ-Ихтиман се движили с патрулния автомобил по автомагистрала „Тракия“. Навлизайки в участъка с временна организация на движението поради ремонтни дейности, до тях спрял водач. Той им съобщил, че на около 1-2 км има спряла кола и мъж, който се е подпрял на нея и изглежда има здравословен проблем.

Двамата униформени бързо стигнали до автомобила. Пред тях шофьорът споделил, че крайниците му са изтръпнали и има болки в областта на сърцето. Без да губят ценно време, полицейските служители предприели действия по транспортирането на мъжа до болнично заведение. Единият се качил зад волана на колата му, докато колегата му им осигурил коридор през задръстването със служебния автомобил.

Полицаи смениха гума на аварирал автомобил на автомагистрала „Тракия“

Броени минути по-късно полицаи Узунски и Стоянов предали мъжа на медиците от Спешния център в Ихтиман, след което продължили с изпълнението на служебните си задачи.

Редактор: Калина Петкова