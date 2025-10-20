Снимка: Елена Танева, NOVA
Очакват се резултатите от тези за наркотици
Излязоха пробите за алкохол на загиналите в катастрофа край Созопол. И трите жертви не са били употребили спиртни напитки, съобщиха за NOVA от ОДМВР-Бургас. Очакват се резултатите от пробите за наркотици, тъй като те ще бъдат обработени в лабораторията на ВМА-София.
При инцидента на пътя за Черноморец загинала 18-годишният шофьор и още две момчета – и двамата на 17 години.
Има ли нарушения в обучението на 18-годишния шофьор, загинал в катастрофата край Созопол
В Созопол днес е ден на траур. След катастрофата бяха разпоредени спешни проверки на фирмата, в която младежът е карал шофьорския си курс. Установено е, че часът по нощно кормуване всъщност е проведен следобед. В ефира на „Здравей, България“ тази сутрин стана ясно още, че служител на ИА "Автомобилната администрация" ще бъде глобен заради липсата на колан по време на практическия изпит.
