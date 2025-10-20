Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП) извършиха днес съвместни проверки на територията на търговски обекти, намиращи се на летище "Васил Левски" София, при които бяха установени нарушения на Закона за въвеждане на еврото в Република България. Това съобщиха от КЗП.

В хода на проверките инспекторите установиха, че има обекти, в които цените на част от стоките са обявени само в лева, без да са обозначени и в евро. Други установени нарушения са неправилно превалутиране от левове в евро, както и изписване на цените и валутите с различен шрифт. Съставени са констативни протоколи, като за извършените нарушения законът предвижда налагане на санкции от 400 до 7000 лева. При установяване на повторно нарушение санкцията се увеличава и достига до 14 000 лв., посочват от КЗП.

КЗП установи 83 нарушения на Закона за въвеждането на еврото

Комисията продължава да следи за стриктното спазване на Закона за въвеждане на еврото в Република България и отново призовава търговците за добросъвестно изпълнение на вменените им задължения.

Припомняме, че съгласно промените в на Закона за въвеждане на еврото в Република България, които бяха обнародвани в Държавен вестник на 8 август, цените в България трябва да бъдат изписани в левове, и в евро с еднакъв шрифт и размер.

Редактор: Дарина Методиева