Софийският апелативен съд остави в ареста 18-годишния Валентин Асенов, обвинен за катастрофата с АТВ, при която загина един човек, а друг беше тежко ранен в столичния кв. "Христо Ботев". Инцидентът стана на 14 август.

Председателят на съдебния състав посочи, че има опасност Асенов да извърши друго престъпление, тъй като катастрофата се е случила, докато обвиняемият е бил в изпитателен срок. Асенов е шофирал и под въздействие на наркотици.

Шофьорът, помел с колата си двама души на АТВ, се изправя пред съда

Адвокатът на подсъдимия - Мариян Марков, заяви, че няма опасност клиентът му да се укрие, защото има постоянен адрес.

Редактор: Дарина Методиева