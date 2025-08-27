-
Мъжът е е задържан за 72 часа и е с повдигнати обвинения
Очаква се съдът да гледа мярката за неотклонение на шофьора, прегазил с кола двама мъже на АТВ. Инцидентът се случи в средата на юли в столичния квартал "Христо Ботев". Единият от пострадалите загина от травмите си в болница, а другият е с тежки наранявания.
Шофьорът на колата е задържан за 72 часа и е с повдигнати обвинения за причиняване на средна телесна повреда на едно лице и смърт на друго, уточниха от Софийската градска прокуратура.
Задържаха и обвиниха шофьора на колата, помела двама мъже с АТВ в София
Експертиза доказа, че в кръвта на задържания има наличие на тетрахидроканабинол, което след промените в Наказателния кодекс означава, че извършеното деяние ще се разследва като умишлено престъплениеРедактор: Цветисиана Костова
