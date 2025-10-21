Министърът на вътрешните работи Даниел Митов и професионалното ръководство на МВР ще се срещнат с висшия мениджмънт на големите търговски центрове в София днес, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Те ще обсъдят оптимизирането на мерките за сигурност в обектите.

Повод за срещата е нападението в търговски център, при който след спречкване между връстници беше убито 15-годишно момче .

Редактор: Цветина Петрова