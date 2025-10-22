Днес Народното събрание се върна към нормалния си ритъм на работа. След седмица на блокаж заради липсата на кворум и невъзможност да се проведе заседание, депутатите се събраха в пленарната зала. Кворумът беше събран от 167 регистрирали се народни представители.

След като депутатите одобриха седмичната си програма, те се захванаха със законодателната си дейност. В дневния ред за днес бяха заложени 5 точки. Вече беше създадена Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2022, 2023 и 2024 година. Заложени бяха и два законопроекта за водоснабяването и канализацията. Работата си възобновиха и парламентарните комисии в Народното събрание.

ГЕРБ разпространиха своя позиция, от която става ясно, че "ДПС-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета на Росен Желязков за пълен мандат, но без да се променя настоящата формула на властта.

"ДПС-Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии.

Страните потвърдиха ангажимента си за спазване на договорената законодателна и управленска програма за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата.

До труса в управлението се стигна, след като от ГЕРБ поставиха редица въпроси към своите коалиционни партньори, включително дали да има промяна във формулата на управление.

На заседание вчера, ГЕРБ-СДС, „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ” са обсъдили въвеждането на ротация за поста председател на Народното събрание. Акцент е бил поставен върху изготвянето на бюджета за следващата година.

Управление на управлението: Ще се стигне ли до промени в състава на редовното правителство

Минути преди парламентарния звънец да удари стана ясно, че ГЕРБ и „ДПС-Ново” начало са обсъдили бъдещето на управлението. Решението - формулата остава без промяна, Делян Пеевски няма да влезе в изпълнителната власт, а отговорността остава върху трите партии в управление.

„И се наложи отново да лидирам процеса. Отново, понеже всички други - в Банкя казваме „като неловена мачка се гуши“ …Трябваше аз отново да застана с Делян и да се разберем за мнозинство. Сега доволни ли са всички? Вкарах ли ги през задния, парадния или който и да е там вход или изход? Лидира ли Борисов процеса? Гарантирах ли ви отново стабилност на тази държава? Всичко върху мен. Поех ли цялата отговорност? Поех! Домсъветът, както го наричам, ще разговарят, за да имаме поглед във всички министерства – и те в тези, които се ръководят от хора на ГЕРБ, и ние съответно в техните”, каза Бойко Борисов.

Далеч от политическите страсти в парламента, вицепремиерът Гроздан Караджов заяви, че най-важни са резултатите от работата на кабинета.

„Като цяло сме се събрали за цял мандат. Който подкрепя-подкрепя. Мандатът трябва да бъде свършен със същото темпо. Досега някак си мъчим,но хората искат да видят резултати”, посочи той.

Следващата задача пред партньорите е започване на работа по бюджета за догодина и решението кой да е председател на Народното събрание.



„За нас е задължително, и се надявам колегите да се съобразят с това, на една година трите партии да се ротират. Ние ще посочим човека, който посочихме и събираше най-много гласове на първите гласувания. Това е Рая Назарян”, каза Борисов.



Опозицията разчете ситуацията като победа на Делян Пеевски.



„Чух Борисов да говори за котки. Трябва да си кажем, че стратегическите решения при Борисов се взимат в зайчарника, където си плющи белот. Борисов се пенсионира. ГЕРБ и „ ДПС-Ново начало” вече са една партия”, заяви Ивайло Мирчев.

„Видях снимката, на която стоеше тъжният Борисов и триумфиращият Пеевски”, заяви лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.



„Сатиричен театър „Бойко Борисов” днес го чуваме в пълна цялост”, каза Радостин Василев, председател на МЕЧ.

От вчерашното заседание на коалицията стана ясно - приоритет номер 1 за държавата е Бюджет 2026. Опозицията прогнозира обаче неговото забавяне.



„Това, което се чу, миналата седмица - че тепърва са обсъждали параметрите на бюджета в управляващото мнозинство, е притеснително”, каза Асен Василев, председател на ПП.



„Осигурил съм мнозинство да сядат и да се разберат за бюджета четирите партии, за да имаме 121 гласа”, каза Борисов.

„Досега не се е случвало МС да не си изпълни собствения график. Сега той е до 15.10”, каза Костадин Костадинов.

„Самият факт, че още не е внесен бюджет от мафията означава, че те не са сигурни дали искат да влезем в еврозоната”, смята Красимира Катинчарова от „Величие”.

„Аз ви казах, че спойката на това правителство ще бъде бюджета”, категоричен е лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

А част от министерствата вече правят своите разчети. От МВР не са предлагали извънредно увеличение на заплатите.

„МВР ще се води по политиката, която ще предложи МФ в бюджетната сфера, засягаща заплатите. Казах много ясно -МВР не е предлагало извънредно увеличение на заплатите, различно от това, което би предложило МФ”, заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов.