Малко над 30 хиляди са българските лекари, като броят им за последната година е нараснал, макар и с едва 1%. Всеки трети от тях обаче предстои да се пенсионира в рамките на няколко години, което нарежда страната ни на първо място в Европа по дял на лекари във възрастовата група 55-64 години.

След като отбелязахме деня на българския лекар, в „Числата на седмицата” Ева Костова проверява възрастта на медиците у нас.

С увеличението от 0,8% за една година, броя на българските медици вече надхвърля 30 хиляди. Жените лекари са с 3400 повече от мъжете. А на всеки 10 хиляди души от населението у нас, се падат по близо 47 лекари. Или казано по друг начин – на грижите на един български лекар, разчитат 214 души.

И макар броят им да е нараснал, увеличението все още е прекалено незначително, за да запълни настоящите липси и тези, които ще се очертаят в най-скоро време, защото вижте средната възраст на медиците ни. Консултантска компания, която се занимава с оценка на здравни технологии, я изчислява на 51 години. Според Националната статистика, всеки трети лекар предстои да се пенсионира в рамките на само няколко години, защото най-голям дял представляват именно лекарите на възраст между 55 и 64.

Следващата възрастова група, за щастие, е на най-младите – тези до 35 години. Съставляват 19% от медиците у нас. Почти толкова обаче, са и тези във вече пенсионна възраст – между 65 и 74 години. И в двете от тези групи има по около 5600 – 5700 души. Между 12 и 14% са лекарите от 35 до 44 и от 45 до 54 години. В страната ни има и 1441 все още практикуващи лекари на възраст над 75.

А ето и къде работят. Заведенията за болнична помощ са предпочитано работно място за млади лекари до 44 години. Тези на възраст над 55, практикуват предимно в заведения за извънболнична помощ, а останалите здравни заведения са предпочитани основно от лекари между 45 и 54 години.

Kаква е възрастта на лекарите в другите държави? Справка в Евростат показва, че последните налични данни са отпреди две години и според тях, в Малта почти половината медици са под 35-годишни. Огромен е техния дял и при съседите ни в Румъния – те са втори с 36% млади лекари. България е на 22-ра позиция, като три от държавите в общността не са предоставили данни за тази статистика.

Преминаваме към следващата група – тази на 35-44-годишните. Тук, за съжаление, сме последни. Лекарите на тази възраст представляват най-малък дял именно в нашата страна.

При медиците на средна възраст 45-54, се изкачваме малко по-нагоре в класацията, като тук първенци са гърците.

Продължаваме с лекарите в предпенсионна възраст. Тук вече първите сме ние. В никоя друга държава членка те не съставляват една трета от съсловието както у нас. Още едно доказателство за това колко са млади румънските лекари, е факта, че в тази възрастова група те заемат последна позиция.

Най-много вече пенсионирани лекари практикуват в Италия, като ние и тук сме доста напред – на четвърта позиция. Малта, както видяхме – държавата с най-много млади лекари, е на предпоследно място с едва 4% и половина пенсионирани медици. При над 75-годишните сме шести, а първи са унгарците. Най-малкия дял практикуващи медици в тази възрастова група, отново е в Румъния.