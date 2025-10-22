Заместник-председателят на парламентарната група на „Величие“ Красимира Катинчарова изрази сериозни съмнения относно законността и прозрачността на местните избори в Пазарджик, определяйки ги като „умален модел на процесите, които текат в държавата“.

„Изборите в Пазарджик не бяха коментирани в пълнота. България не е на пътя към демокрацията - тя е на пътя към диктатурата“, заяви Катинчарова.

Катинчарова обвини управляващите, че правят нови договорки за власт под прикритието на демократичен процес. „Ние неслучайно казахме, че партиите, съставляващи партия мафия, в момента разпределят властта чрез нови уговорки“, каза тя.

По думите ѝ поведението на Общинската избирателна комисия в Пазарджик било „неадекватно“, като тя „анулира, повторно въвежда и коригира изборни данни въпреки изрични решения на ЦИК“.

„Това е открито погазване на изборното законодателство, на върховенството на закона и подрива доверието в демокрацията“, допълни Катинчарова.

Искане за ръчно преброяване и намеса на прокуратурата

От „Величие“ настояват за пълно ръчно преброяване на бюлетините и вече са подали редица жалби в ОИК и ЦИК.

Красимира Катинчарова: Наивно е да се смята, че Борисов е жертва

„От общо 25 подадени жалби, 15 са от партия „Величие“, а 10 са внесени в ЦИК. Три от тях вече отменят решения на Общинската избирателна комисия. Очакваме още четири“, уточни тя.

Политическата формация настоява Централната избирателна комисия да се произнесе и по действията на кмета на Пазарджик, който според официално становище до ЦИК е признал, че е наредил подмяна на документи.

„Това е престъпление по Наказателния кодекс. Очакваме ЦИК не само да наложи административна мярка, но и да даде кмета на прокурор“, каза още Катинчарова.

Според нея изборният процес в Пазарджик е показал безпрецедентна гражданска реакция. „За първи път видяхме граждански арест — хора, които гонят купувачи на гласове и защитават бъдещето си. „Сделката“, която се е опитвала да се реализира на местно ниво, отразява и националните процеси, довели до „нелегитимното избиране на 51-вия парламент“, подчерта депутатката.

Катинчарова: Не бихме подкрепили ротация на председателя на парламента

По отношение на парламентарните теми, Катинчарова бе категорична, че „Величие“ няма да подкрепи ротация на председателя на Народното събрание.

„Няма никакво значение между кои хора ще бъде ротирано това място. Това ще ни върне в хаоса, когато 11 пъти не можеше да бъде избран председател“, заяви тя.

Редактор: Цветина Петкова