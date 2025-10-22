Лувърът отново отвори врати за посетители на 22 октомвритри дни след като беше затворен заради кражбата на скъпоценни кралски бижута. Това съобщи журналист на АФП.

От 9:00 ч. (10 ч. българско време), обичайното работно време на музея, първите посетители започнаха да влизат в световноизвестната институция.

Щетите от обира в Лувъра възлизат на 88 милиона евро

Музеят обяви, че галерията „Аполон“, където се случи кражбата на 19 октомври, остава затворена.

Десетки следователи търсят виновниците за обира. Те работят по теорията, че това е била организирана престъпна група, която се е качила по стълба на камион, за да проникне в музея, а след това е изпуснала диамантена корона, докато е бягала.

Групата е откраднала 8 безценни предмети, включително колие от смарагди и диаманти, което Наполеон I е подарил на съпругата си императрица Мария-Луиза, и диадема, която някога е принадлежала на императрица Евгения и е обсипана с близо 2000 диаманта. Прокурорът на Париж Лор Бекюо съобщи във вторник, че щетите от грандиозния обир на бижута от Лувъра в неделя са оценени от куратора на музея на 88 милиона евро.

Удар в сърцето на Париж: Защо Лувърът отново не успя да опази богатствата си

Бекюо потвърди, че четирима души са идентифицирани като присъствали на място по време на обира, но около тях е имало цял екип, който е подпомагал извършителите на обира.

Разочаровани туристи бяха върнати от входа на Лувъра в центъра на Париж ден след кражбата, а музеят остана затворен и на 21 октомври, съгласно обичайния си график.

Най-посещаваният музей в света, миналата година посрещна 9 милиона души в обширните си коридори и галерии.

Кражбата поднови спора за липсата на сигурност във френските музеи, след като миналия месец бяха ограбени още две институции.

Редактор: Ивайла Митева