Няма да има предсрочни избори. Случилото се през изминалата седмица е нещо съвсем нормално за политическия живот на тези географски ширини. Иначе би било безинтересно, нямаше да имаме за какво да си говорим. Това каза политическият пиар Нидал Алгафари в "Денят на живо" по NOVA NEWS.

Според него Бойко Борисов не се е ядосал на SMS-ите на Ивайло Мирчев, а на това, че „голяма част от другите политически формации отидоха на терен да работят, докато от ГЕРБ като че ли подцениха ситуацията”.

„В крайна сметка ГЕРБ загубиха един общински съветник, това не е фатално. Но тревожно е, че се оказа натиск върху хората в Пазарджик от всички тези други, които отидоха там”, каза още той.

Доц. Милен Любенов: Случилото се през изминалата седмица е предвестник на политическа криза и предсрочни избори

Според него Борисов е искал „да усети пулса на партията си” и затова е изпратил депутатите в своите райони.

„Когато получи обратната връзка, че нещата са добре, че структурите са стабилни, вече знаеше, че има стабилна партия и можеше да отиде на всякакъв кръг преговори”, посочи още той.

Алгафари каза още, че „ГЕРБ е Бойко Борисов и Бойко Борисов е ГЕРБ, ако го няма Борисов, на партията ще е трудно да просъществува, така че яко някой смята, че някой може да отнеме от него – това не са реални неща”.

Той допълни, че по принцип през годините при партиите е имало текучество на кадри.

Експертът каза още, че срещата между „ДПС-Ново начало” и ГЕРБ е била между двете политически сили и не е било нужно да присъстват и ИТН и БСП.

Според него от БСП трябва да преглътнат евентуална смяна на Наталия Киселова. Според него Бойко Борисов също е направил отстъпка с това, че се е отказал да бъде премиер.

Алгафари смята, че е необходимо "стягане" в бюджета, което означава, че не трябва да има увеличения на парите, които получават хората. Според него, за да има повече приходи, трябва да се вдигнат данъците, а ако българите искат това - ще получат и увеличенията на парите, които взимат.

Редактор: Цветина Петрова