Всички очакваха голяма новина. А голямата новина е, че няма новина. Всичко се случи заради това, че Борисов се подразни от публикациите и коментарите по негов адрес относно изборите в Пазарджик - че бил загубил, че партията му падала, че изоставал. Той реши да провери за себе си какво е положението. Да да опипа пулса. Накара всички свои народни представители и лидери по места да се допитат до хората. След като разбра, че са стабилни, вече можеше да отиде на всякакви преговори, знаейки какви козове държи. Това заяви в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS комуникационният експерт Нидал Алгафари по повод трусовете в управлението през последната седмица, които доведоха и до отмяна на заседание на кабинета. И допълни, че „останалото било просто желание на всички да се упражняват в духовити коментари, което е смешно”.

Според журналиста от вестник „Сега” Людмил Илиев обаче „голяма новина може да няма”, но следва да се направи един голям извод от последната седмица. А именно, че всичко, „което управляващите ни казваха досега, че това правителство съществува, за да поддържа държавата стабилна, се оказва невярно”.

„Видяхме как по чисто политически, дори не национални причини, а заради едни общински избори в Пазарджик, на практика държавата беше спряна. Премиерът Росен Желязков с лекота се отказа да ръководи правителството, а Бойко Борисов – като председател на парламентарната си група, инициира затварянето на парламента. Цяла седмица държавата не работеше, защото всички очакваха голям политически трус, който накрая дори не се случи”, припомни той.

Алгафари обаче не се съгласи с тезата, че „Желязков е отменил управлението на държавата”. „Отменено е едно заседание на Министерския съвет, но не е спряно управлението на държавата. Просто решиха да се съберат с коалиционните партньори и да преценят кой колко сила има”, обясни той.

От своят страна Илиев коментира: ”Говорих с колеги – правителствени репортери с дългогодишен опит. Такова нещо не се е случвало досега. При всякакви кризи – протести, скандали, аварии, Министерският съвет е заседавал. А сега не заседава, защото ГЕРБ е загубил избори в Пазарджик. Това нормално ли е?”.

Според Алгафари обаче управлението на държавата не е спирано - просто едно заседание не се е състояло.”Имало е период, когато опозицията не е позволявала кворум, и това е логична политическа игра”, припомни той.

Но по думите на журналиста подобно политическо поведение „създава опасен прецедент, защото следващия път може да спрат работата на държавата за месец”, на което комуникационният експерт отговори: „Никой не е спирал държавата. Имаме стабилност, ще има правителство и то ще изкара мандата си”.

„Не мисля, че се случи нещо особено интересно, освен малко политически циркове, които българският народ – както всички знаем – обича. Целта беше хляб и зрелище! Защото хляб няма да има. Това е горе-долу ясно от това, което се вижда в бюджета. Неизпълнение на приходите в доста части, както и вашите предишни събеседници казаха – за следващата година просто няма пари да се изпълнят задълженията към бюджетните организации и институции. Така че ще трябва да вземем нов дълг. А щом няма хляб, трябва да има зрелище”. Така директорът на Национален център за книгата към НДК Светлозар Желев коментира политическата криза у нас през последните дни.

По думите му „всички си знаем, че „ДПС -Ново начало“ е от самото начало на този парламент „златният пръст“, който поддържа властта на Борисов”. „Така или иначе - това е положението. Не виждам нещо интересно да се е случило във вътрешнополитическата среда, освен циркът”, подчерта той.

Според изпълнителния директор на „Галъп интернешънъл” Петко Петков обясни, че последвалите реакции са били след срещата на политическото ръководство на ГЕРБ. „Обикновено господин Борисов там изпуска по някоя крилата фраза, и оттам тръгна всичко. Пред партийния актив той заяви, че ГЕРБ е мандатоносител. Такива напрежения във властта има постоянно. Разликата е, че този път всичко излезе публично и медиите го засилиха, а политиците – също. Беше шумно, но като резултат – нищо”, категоричен е той.

Но Петков подчерта, че „все пак се е случило нещо дребно, но важно”. „Видяхме как правителството, под напрежение – министрите започнаха да разговарят помежду си, без веднага да хвърлят ръкавицата за нови избори, както често става. Имаше наченки на умение да задържат напрежението, да мислят или за държавата, или поне за собствените си министерства. Тоест, наблюдаваме леко надграждане – не се втурнаха веднага към избори. Този диалог е положителен”, отчете той.

