Администрацията на Тръмп е отменила ключово ограничение върху използването от Украйна на някои ракети с голям радиус, предоставени от западните съюзници, съобщи „Уолстрийт Джърнъл“. Това ще позволи на Киев да засили атаките срещу цели в Русия и да увеличи натиска върху Кремъл, съобщиха американски представители, цитирани от изданието.

Украйна използва доставена от Великобритания крилата ракета „Сторм Шадоу“ във вторник, за да удари руски завод в Бриянск, произвеждащ взривни вещества и ракетно гориво, съобщи Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна. Той нарече случилото се „успешен удар“, който проби руската противовъздушна отбрана.

Необявеният ход на САЩ, който позволява на Киев да използва ракетите в Русия, идва след като правомощията за подкрепа на подобни атаки наскоро бяха прехвърлени от министъра на отбраната Пийт Хегсет в Пентагона на най-висшия американски генерал в Европа, генерал Алексус Гринкевич, който е и командващ на НАТО.

Промяната съвпадна с опита в началото на октомври от страна на президента Тръмп да окаже натиск върху Кремъл да започне преговори за прекратяване на войната, включително възможността той да одобри изпращането на произведени в САЩ ракети „Томахоук“ в Киев, които имат обхват над 1600 километра. Оттогава Тръмп се отказа от това предложение.

Американски представители обаче заявиха, че очакват Украйна да извърши повече трансгранични атаки, използвайки „Сторм Шадоу“, която се изстрелва от украински самолети и може да измине повече от 290 километра. САЩ могат да ограничат използването им от Украйна, защото ракетите използват американски данни за насочване.

В изявление служител на Белия дом е заявил: „Това е война, която никога нямаше да се случи, ако Тръмп беше президент, нещо, което самият Путин призна. Държавният глава също така договори историческо споразумение, което да позволи на съюзниците от НАТО да купуват оръжия, произведени в Америка“.

Пентагонът не е отговорил на исканията за коментар. Генералният щаб на Украйна също не е излязъл с изявление.

Подновеното използване на „Сторм Шадоу“ от Украйна не променя играта на бойното поле. Те имат далеч по-малък обсег от американските „Томахоук“ и са били използвани за поразяване на цели в Русия и преди. Но ракетите позволяват на Киев да разшири атаките си. Украйна също така извършва атаки в Русия с дронове местно производство и малък брой свои ракети от страната. Много от ударите са насочени срещу руски петролни рафинерии и енергийна инфраструктура. През септември „Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че Тръмп е одобрил споделянето на данните за насочване, които включват по-специално петролни рафинерии.

Миналата седмица Тръмп изрази интерес към провеждането на втора среща на върха с Путин в унгарската столица Будапеща, за да обсъдят прекратяването на войната, но разговорите между двете правителства бързо се провалиха. Във вторник обаче президентът заяви, че подобна среща би била „загуба на време“. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също ще се срещне с Тръмп в Белия дом. Сенатор Ангъс Кинг, който се срещна с Рюте за един час в сряда, заяви, че макар изпращането на „Томахоук“ да засили позициите на Украйна срещу Путин, САЩ би трябвало да могат да имат думата относно целите, които Киев удря.

Решението за премахване на ограничението за „Сторм Шадоу“ е взето преди украинският президент Володимир Зеленски да се срещне с Тръмп в Белия дом миналата седмица, според запознати с дискусиите. Украинският държавен глава поиска „Томахоук“, които значително биха разширили далекобойната ударна мощ на Киев, ако бъдат предоставени.