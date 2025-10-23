Ако искаш да уязвиш някого, казваш му, че е на Пеевски, но аз това не го приемам. От вчера слушам как някой ме е погълнал и изял. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента в четвъртък.

Той коментира и темата с наложените от САЩ санкции на руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“. А днес Комисията по енергетика в парламента се събира, за да разгледа на второ четене промените в Закона за насърчаване на инвестициите, който регламентира продажбата на активите на „Лукойл“.

Тръмп наложи санкции на руски петролни гиганти

„Изпреварихме събитията със Закона за „Лукойл“. Говорили сме с финансовия министър и с директора на БНБ. Много внимателно трябва да се проследи кои банки, обслужващи преводи за купуване на петрол, на какви санкции подлежат, за да не останем без петрол. На второ четене на проектозакона сме готови да предложим всички опции за евентуални действия, ако се наложи. Санкциите са винаги предпоследни, може да се променят още следващия месец. Неслучайно влизат в сила след 21 ноември - за да разсъждава Путин дотогава и да реагира“, коментира Борисов.

В началото на октомври депутатите приеха промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Според тях ДАНС ще има решаващата дума при продажбата на „Лукойл“. Решението беше взето по така наречената бърза писта - то беше внесено във вторник, разгледано на извънредна комисия в сряда и прието днес на първо четене.

„Такова решение за продажба ще се гледа от минимум четири институции в света. Антон Славчев със сигурност няма да заеме пост председател на ДАНС, а Деньо Денев аз съм го назначавал. Това е най-уважаваната българска служба в САЩ“, обясни лидерът на ГЕРБ.

Редактор: Цветина Петкова