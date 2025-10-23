Русия заяви, че новите санкции на САЩ срещу нефтената й промишленост рискуват да навредят на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна и че е развила „силен имунитет“ към тях.

„Считаме тази стъпка за напълно контрапродуктивна, включително по отношение на сигнализирането на необходимостта от постигане на значими преговаряни решения на украинския конфликт“, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова на седмичната си пресконференция.

Тръмп наложи санкции на руски петролни гиганти

„Нашата страна е развила силен имунитет към западните ограничения и ще продължи уверено да развива икономическия си потенциал, включително енергийния си потенциал“, добави тя.

Американският президент Доналд Тръмп обяви в сряда нови санкции срещу двете най-големи петролни компании в Русия, като се оплака, че мирните преговори с руския президент Владимир Путин не водят „никъде“.

Тръмп отлагаше въвеждането на нови ограничения срещу Русия в продължение на месеци, но търпението му се изчерпа, след като плановете за нова среща на върха с Путин в Будапеща се провалиха, предаде АФП.

Редактор: Станимира Шикова