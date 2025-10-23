Сръбският президент Александър Вучич отправи серия от обиди към депутати в Европейския парламент, след приемането на резолюция, осъждаща нарастващата политическа криза и репресиите в страната.

На пресконференция в Белград Вучич нарече евродепутатите „патологични лъжци“ и „тежко и злокобно болни хора“, реагирайки на текста на резолюцията. В него се изразява загриженост от това, че държавната полиция е използвала звуково оръжие срещу студенти, протестиращи през март тази година.

Резолюцията на Европейския парламент, приета с голямо мнозинство, обвинява режима на Вучич в ескалация на насилието, натиск върху медиите и подкопаване на демократичните институции.

