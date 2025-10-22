Европейският парламент одобри нова резолюция, отнасяща се до продължаващата политическа криза в Сърбия, почти една година след трагичното сриване на покрива на главната жп гара в Нови Сад, при който загинаха 16 души.

Инцидентът, който се случи на 1 ноември 2024 г., предизвика протести в цялата страна и се превърна в символ на нарастващото недоволство на обществото от режима на президента Александър Вучич.

Резолюцията, приета след дебат в пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург, изразява дълбока загриженост относно влошаващия се политически климат в Сърбия и продължаващото използване на сила срещу демонстрантите.

Законодателите повториха солидарността си с семействата на жертвите на трагедията в Нови Сад и похвалиха упоритостта на гражданите, особено на студентите, които продължават да изискват справедливост, прозрачност и отчетност.

Първоначално фокусирани върху разкриването на корупцията зад срутването на гарата, протестите се превърнаха в по-широко движение срещу предполагаемото лошо управление и злоупотреба с власт от страна на правителството. Въпреки многократните призиви за реформи, напрежението в страната остава високо, а социалната и политическата поляризация се задълбочава.

Резолюцията призовава сръбските власти да укрепят демократичните институции, да гарантират независимостта на съдебната система и да ускорят усилията за борба с корупцията.

Тя също така призовава Белград да се ангажира в смислен политически диалог с опозиционните сили и гражданското общество и да гарантира безопасността и правата на мирните протестиращи.

Това е третият път през 2024 г., когато Европейският парламент разглежда вътрешната ситуация в Сърбия. По-ранните дискусии през февруари и септември се фокусираха върху политическата криза и реакцията на властите на демонстрациите. Членовете на ЕП повториха, че пътят на Сърбия към ЕС зависи от спазването на демократичните норми и върховенството на закона.

Очаква се Европейската комисия да следи за изпълнението на препоръките в резолюцията и да докладва на Парламента в следващите месеци.

Редактор: Цветина Петрова