В Белград, Нови Сад, Ниш, Крагуевац и други градове в Сърбия се проведоха възпоменателни събития по повод 11 месеца от срутването на бетонната козирка на железопътната гара в Нови Сад. В инцидента загинаха 16 души, а един беше тежко ранен.

Komemorativni skup ispred železničke stanice Prokop u Beogradu povodom 11 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu, kada je 1. novembra stradalo 16 osoba.

Студентите, които вече месеци наред водят протест срещу режима на Александър Вучич, напомниха, че почти година след трагедията никой не е поел отговорност. Те призоваха гражданите събитията да протекат без музика и без шум.

В Белград хората се събраха пред гара „Прокоп“, откъдето се отправиха към жп гарата на Нови Белград. Пътната полиция временно спря движението по магистралата при моста „Газела“ в посока Ниш, за да може колоната, тръгнала от Земун, да се включи към шествието. В Нови Сад беше организирано събиране в университетския кампус, а в Ниш неформална студентска група свика гражданите под мотото: „Ниш помни. Ниш не забравя.“

В редица градове днес между 11:52 и 12:06 часа беше спазена „16-минутна тишина“ – в памет на жертвите.

Studenti i građani na komemorativnoj šetnji povodom 11 meseci od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, prelaze most Gazelu na putu ka Železničkoj stanici na Novom Beogradu.



Трагедията в Нови Сад се превърна в символ на по-широките протести срещу режима, които започнаха през ноември 2024 г., водени именно от студентите. Те обвиняват властите в корупция и некачествена реконструкция на жп гарата, завършила едва четири месеца преди срутването, в която участва китайска компания.

Подновиха обвинението срещу 13 души за срутената гара в Нови Сад

През септември Окръжната прокуратура в Нови Сад повдигна обвинения срещу 13 души, сред които бившият министър на строителството Горан Веси, неговата тогавашна заместничка Анита Димоски, бившият директор на „ЖП инфрастуктура“ Йелена Танаскович, както и предшественикът ѝ на поста Небойша Шурлан.

Веси и още 13 лица са обвинени и от Специалната прокуратура за организирана престъпност, че при строителството на бързата жп линия от Нови Сад до унгарската граница, част от Коридор 10, са нанесли щети на държавния бюджет в размер на 115 милиона долара. В това разследване е включен и друг бивш министър на строителството – Томислав Момирович.

