Санкциите са неприятелски акт, който не укрепва отношенията със САЩ, но те няма да засегнат руската икономика. Това заяви Владимир Путин по повод наложените рестрикции от страна на Белия дом, посочва Sky news.

Тръмп наложи санкции на руски петролни гиганти

Санкциите са опит за оказване на натиск върху Русия, каза още руския президент и допълни, че „диалогът винаги е по-добър от войната“.

Путин каза още, че заместването на руския петрол на световния пазар ще отнеме време и ще доведе до покачване на цените.

Обсъждайки отменената си среща на върха с Доналд Тръмп в Будапеща, президентът на Руската федерация заяви, че срещата е била предложена от САЩ. Той допълни, че в изказването си от сряда Доналд Тръмп вероятно е имал предвид, че срещата на върха да бъде „отложена“.

Русия иска да продължи диалога със САЩ, добави Путин.

Редактор: Цветина Петрова