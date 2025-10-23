След като 15-годишно момче уби свой връстник в столичен мол, а друг рани съученик в двора на училище, въпросът дали носенето на ножове и боксове не се превръща в мода сред тийнейджърите става все по-остър.

Според експерти тези инциденти са по-скоро прецеденти, отколкото тенденция, но предупреждават, че липсата на регулации в продажбата и носенето на хладни оръжия от непълнолетни може да доведе до нови трагедии.

„Всичко, което не е огнестрелно оръжие, може да се продава свободно“, обяснява Динко Желев, управител на оръжеен магазин в София.

По думите му законът не забранява продажбата на ножове, боксове, палки и спрейове на непълнолетни лица, тъй като те не се считат за „оръжие“ по смисъла на закона.

„Много често родителите купуват на децата си спрейове за самозащита, което е разбираемо. Но има и случаи, когато купуват боксове за тийнейджърите“, признава Желев.

Освен от специализирани магазини, хладни оръжия могат да се поръчат свободно и онлайн, без проверка на възрастта на купувача.

Дори когато децата не могат да си купят нож, винаги могат да вземат от вкъщи макетно ножче, което спокойно да сложат в раницата си.

Проблемът е, че няма механизъм, който да спре ученик да влезе с подобен предмет в училище, признават криминалисти.

„Във Великобритания, например, има ограничение за дължината на острието на нож, който можеш да носиш. Ако полицията те спре и открие по-дълго от 5 см острие – го конфискува“, обяснява криминалистът Иван Савов. „У нас подобна регулация няма“, добавя той.

Психологът Маргарита Бакрачева е категорична, че забраната няма да спре децата, ако зад нея не стои възпитателно и ценностно послание.

„Когато нещо е забранено, това само по себе си не възпира. Ако не мога да купя нож – ще си взема чук. Истинският въпрос е защо децата търсят такива предмети и какво им символизират“, обяснява тя.

Според криминалиста Савов, контролът трябва да започне от родителите. „Всеки родител би трябвало да знае дали детето му носи подобни предмети и защо. Това е първата и най-важна стъпка“, казва той.